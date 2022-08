Sobrinho branqueia 15 milhões de euros em casas e relógios de luxo

Antigo banqueiro terá desviado dinheiro do BESA para adquirir imóveis e artigos de luxo em Portugal.

Álvaro Sobrinho gastou mais de 15 milhões de euros em casas, relógios e outros artigos de luxo. Os gastos milionários, que incluem a compra de seis apartamentos num empreendimento de luxo em Cascais, terão sido pagos, segundo o Ministério Público (MP), com dinheiro desviado do BES Angola (BESA). Em menos de um ano, entre 2010 e 2011, o antigo banqueiro gastou mais de 2,5 milhões de euros em relógios e peças em ouro branco com diamantes.

