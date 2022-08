Pagamentos do Estado à Endesa têm de ser autorizados por João Galamba

Os pagamentos do Estado à Endesa só vão poder ser realizados depois de autorizados pelo secretário de Estado da Energia, João Galamba.Em comunicado, o gabinete do primeiro-ministro António Costa avança que os serviços públicos e a Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública devem proceder a consultas de mercado uma vez que pode vir ser necessário contratar novos prestadores de serviço que tenham práticas comerciais adequadas.

No despacho, o primeiro-ministro sublinha o dever de o Estado proteger o interesse dos contribuintes na gestão dos dinheiros públicos perante as "ameaças de práticas especulativas nos preços a praticar pela ENDESA".Em resposta à Endesa, António Costa salienta ainda que "para evitar a descontinuidade do serviço, devem os requeridos serviços públicos e a ESAP proceder cautelarmente a consultas de mercado, para a eventual necessidade de contratação de novos pretadores de serviço que mantenham práticas comerciais adequados".