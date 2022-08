Quem é Al-Zawahiri, o chefe da Al-Qaeda morto pelos EUA numa operação antiterrorismo?

O chefe da Al-Qaeda, Ayman Al-Zawahiri,

, numa operação de antiterrorismo levada a cabo pelos EUA. Ayman al-Zawahiri, mais conhecido por ser o braço direito de Osama Bin Laden, foi o nome que esteve por trás de muitas das maiores ambições da Al-Qaeda.

Ayman Al-Zawahiri nasceu a 19 de junho de 1951 em Maadi, no sul do Cairo, Egipto. Com apenas 15 anos, fundou um grupo que tinha como objetivo derrubar o governo egípcio e estabelecer um sistema governativo islâmico. O grupo, que ficou conhecido como Jihad, juntou-se nos anos 90 à Al-Qaeda e levou consigo uma série de táticas, bem como o ideal de atacar o Ocidente e matar indiscriminadamente civis.

O terrorista foi o principal conselheiro de Bid Laden nos primeiros grandes ataques da Al-Qaeda. Em 1998, Zawahiri escreveu que matar civis e militares americanos, bem com os seus aliados, era "um dever individual de cada muçulmano". Três anos depois, Ayman Al-Zawahiri foi um dos nomes que esteve por trás do plano dos ataques do 11 de setembro de 2001.Zawahiri fugiu depois com Bin Laden para o Paquistão, onde ambos se esconderam para evitar serem capturados. Ayman Al-Zawahiri continuou a aparecer em vídeos publicados na internet. Os oficiais norte-americanos acreditavam que continuava a dirigir inúmeras operações terroristas.Após a morte de Bid Laden, em 2011, Zawahiri subiu a número um da Al-Qaeda. No entanto, devido ao ser perfil mais racional, não conseguiu inspirar jihadistas.Com o passar dos anos, Zawahiri tornou-se numa figura cada vez mais distante. Nos últimos anos, em que chefiou a Al-Qaeda, Zawahiri dedicou-se a escrever livros e raramente aparecia em vídeos. Numa das suas últimas aparições renovou uma das campanhas da Al-Qaeda contra os inimigos."Tal como eles se juntaram de todos os cantos do mundo para nos combaterem, temos de os atingir com força em todo o lado", disse.