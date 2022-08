Jovem português morto a tiro em Espanha após discussão sobre droga

Um português de 25 anos foi morto a tiro no peito esta segunda-feira num parque de estacionamento junto a uma antiga pousada usada para realizar festas ilegais no município de Valladolid de La Cistérniga, Espanha, após ter discutido com um cidadão espanhol.Os desentendimentos sobre drogas ocorreram às 1h30 na parte de fora da "La Tía Pepa" e, de acordo com o Diario de Valladolid, depois de atingido, o jovem ainda recebeu assistência no local e foi transportado para o Hospital Universitário de Valladoloid em estado crítico.

Na manhã deste domingo, a vítima acabou por não resistir aos ferimentos e morreu no hospital.A Guardia Civil está a investigar o caso.