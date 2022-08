PSP apreende dezenas de cartões de cidadão em espaços de diversão noturna de Lisboa

A PSP de Lisboa apreendeu, na passada quarta-feira, em dois espaços de diversão noturna 63 cartãos de cidadão, 12 cartões bancários, um cartão de cidadão de nacionalidade francesa, um passaporte brasileiro, duas cartas de condução e uma autorização de residência.

De acordo com o comunicado, em causa estariam várias linhas investigação sobre crimes de burla qualificada, burla informática e falsificação de documentos, "sendo que uma delas conduziu a esses dois espaços nocturnos, motivo pelo qual foram emitidos os mandados de busca e apreensão pela Autoridade Judiciária competente".

A todos os cidadãos que frequentam as áreas de diversão noturna, aproveitando momentos de socialização e consequentemente de maior descontração, o Comando Metropolitano da PSP de Lisboa aconselha a manterem-se atentos aos bens pessoais, especialmente documentos identificativos e cartões bancários, sob pena de poderem vir a ser usados para atividades ilícitas, tais como os crimes ora em investigação, ou vendidos na dark web e, em caso de extravio, perda ou furto, participar às autoridades."Os responsáveis pelos espaços de diversão noturna, não podem reter ou conservar o cartão de cidadão, como garantia de pagamento ou por outro motivo qualquer, no caso de serem encontrados nos espaços, devem os seus responsáveis, por imposição legal, proceder à sua devolução imediata aos serviços do Instituto de Registo e Notariado ou à entrega às autoridades policiais, sob pena de responsabilidade contra-ordenacional e criminal", lê-se na nota.