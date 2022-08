Gémeos siameses unidos pela cabeça separados com sucesso no Brasil

Vídeo da operação mostra momento em Artur e Bernardo foram separados.

Os gémeos siameses Artur e Bernardo Lima, de três anos, estavam unidos pela cabeça e foram separados com sucesso após uma operação que durou 27 horas.

Nascidos em 2018 numa zona rural do norte do Brasil, os gémeos nasceram unidos pela cabeça e partilhavam parte do cérebro e uma das principais veias que leva o sangue de volta ao coração.



Segundo a agência Reuters, os meninos já tinham sido submetidos a diversas operações no Rio de Janeiro, com a supervisão do Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer e do Gemini Untwined, no Reino Unido. Após vários meses de investigação e preparação, e com recurso a projeções de realidade virtual dos gémeos com base em tomografias e ressonâncias magnéticas, as crianças foram finalmente separadas com sucesso numa intervenção cirúrgica realizada em julho.

Após a operação, os gémeos puderem ficar, pela primeira vez, cara a cara. Os próximos seis meses serão de reabilitação no hospital.

Artur e Bernardo tornaram-se os gémeos craniópagos mais velhos com o cérebro fundido a serem separados.

Segundo a Gemini Untwined, que se dedica à pesquisa e tratamento para gémeos craniópagos, um em cada 60 mil nascimentos resultam em gémeos siameses e, destes, apenas 5% estão unidos pela cabeça.