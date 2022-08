Site da presidência de Taiwan alvo de ataque informático estrangeiro

Chegada da líder do Congresso dos EUA à capital do país esta terça-feira está a provocar ameaças da China.

O site da presidência de Taiwan - República Popular da China - foi alvo de um ataque informático estrangeiro esta terça-feira.

De acordo com uma fonte, citada pela





, o site esteve a funcionar mal mas foi rapidamente reposto. A Presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Nancy Pelosi, deve chegar a Taipé, capital de Taiwan, esta terça-feira, mas a chegada da líder do Congresso dos EUA está a provocar ameaças da China.



"Os Estados Unidos vão certamente arcar com a responsabilidade (consequências) e vão ter que pagar o preço pelo ataque à soberania e segurança da China", afirmou hoje Hua Chunying, porta-voz da diplomacia da República Popular da China em conferência de imprensa.

Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, chegou hoje à Malásia, e a segunda paragem da deslocação ao continente asiático que pode ficar marcada pelas tensões entre Pequim e Washington por causa da eventual visita a Taiwan, que ainda não foi confirmada.

Pequim considera a ilha (República da China) "província rebelde" que deve ser reunificada, criticando fortemente qualquer alto responsável político estrangeiro que visita Taipé.



Também esta terça-feira, o aeroporto internacional de Taoyuan, em Taiwan, aumentou o nível de segurança após uma ameaça de bomba, poucas horas antes da potencial chegada da líder do Congresso dos EUA.

A operadora do aeroporto, o maior de Taiwan, recebeu esta terça-feira de manhã uma ameaça que alertava para a colocação de três engenhos explosivos nas suas instalações, avançou a agência de notícias taiwanesa CNA.



Segundo a agência de notícias, a polícia garantiu não ter encontrado "nada suspeito" no recinto do aeroporto, mas "reforçou a segurança do aeroporto para garantir a estabilidade dos voos".