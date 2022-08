Uber anuncia prejuízo de 2,5 mil milhões de euros no 2.º trimestre

No entanto, receitas ficaram acima do esperado.

A Uber anunciou esta terça-feira que registou prejuízos de 2,6 mil milhões de dólares no segundo trimestre (2,54 mil milhões de euros), mas as receitas ficaram acima do esperado.

As receitas da plataforma de aluguer de viaturas com motorista e de entrega de refeições ao domicílio atingiram 8,1 mil milhões de dólares, superando largamente as previsões do mercado.

Em Wall Street, as ações da Uber subiam cerca de 12% para 27,58 dólares nas transações eletrónicas que antecedem a abertura da bolsa nova-iorquina.

"Continuamos a beneficiar de um aumento da procura de transporte e de objetos bem como da transição de um modelo de despesas em loja para um modelo de gastos em serviços", declarou o líder da Uber, Dara Khosrowshahi, em comunicado.

"Temos a intenção de continuar a aproveitar destes fatores favoráveis ao nosso crescimento", adiantou.

As receitas trimestrais do grupo mais do que duplicaram em relação ao mesmo período do ano passado, em parte impulsionadas por uma mudança no cálculo da receita de mobilidade no Reino Unido, disse a empresa.

O volume de negócios ligado às viagens em veículos avançou 120%, para 3,6 mil milhões de dólares e a associada à entrega de refeições (Uber Eats) subiu 37% para 2,7 mil milhões de dólares.

A Uber também faturou 1,8 mil milhões de dólares graças ao transporte de mercadorias.

Apesar deste resultado, o grupo, com sede na Califórnia, continuou a perder dinheiro entre abril e junho.

A Uber atribui as perdas principalmente à sua participação em empresas com uma situação financeira incerta, como a plataforma de Singapura VTC Grab, a 'start-up' norte-americana Aurora ou a indiana Zomato.