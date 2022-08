Encontrado corpo de homem desaparecido em Ourique

Cadáver estava "no fundo de um penhasco, do qual terá caído", na zona daquela aldeia alentejana.

O idoso que estava desaparecido na aldeia de Santa Luzia, no concelho de Ourique (Beja), alvo de buscas pelas autoridades, foi esta terça-feira encontrado morto, revelou à agência Lusa fonte do Comando Territorial de Beja da GNR.

Segundo a mesma fonte, o cadáver do homem, que tinha 82 anos, foi encontrado "no fundo de um penhasco, do qual terá caído", na zona daquela aldeia alentejana.