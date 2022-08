Nadadores salvadores e banhistas agredidos em praia fluvial no Marco de Canaveses

Dois nadadores salvadores e alguns banhistas foram agredidos, no domingo à tarde, por um grupo de pessoas na praia fluvial de Bitetos, em Marco de Canaveses.

O desentendimento terá acontecido depois de os agressores, que se encontravam junto à praia fluvial com duas embarcações e motas de água, não terem respeitado os avisos dos nadadores salvadores uma vez que não poderiam estar naquele local, por estarem a colocar em perigo os banhistas.

Alguns dos elementos do grupo não acataram as indicações e decidiram tirar satisfações com os nadadores. A situação descontrolou-se e terminou numa "verdadeira batalha campal que envolveu várias pessoas", apurou ojunto de testemunhas.A GNR a PJ foram ao local e foram feitas três identificações.