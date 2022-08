Jovem raptada para casar em Santarém e deixada na autoestrada

Segundo fontes policiais, o rapto e sequestro começaram na zona de Santarém, onde a vítima vive, na tarde desta terça-feira. Terá sido atraída pelo namorado, mas depois foi forçada a entrar no carro dos pais deste.

Desconhece-se o percurso efetuado e os motivos que levaram à libertação da vítima. No posto de combustível ninguém se terá apercebido de nada, tendo sido a vítima a pedir ajuda.A GNR foi acionada para o local, mas por se tratar de um crime de sequestro a investigação já transitou para a Polícia Judiciária. O relato da vítima e as imagens da área de serviço deverão permitir identificar os autores. Este é o segundo caso semelhante em apenas uma semana.No dia 26 de julho, a tentativa de rapto de uma menor prometida em casamento em Vila Real acabou em tiroteio e com três pessoas baleadas durante os confrontos.