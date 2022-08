Juro máximo em quatro anos para crédito à habitação

Antecipação da subida das taxas do BCE e o aumento das Euribor explicam novos valores.

O juro dos novos contratos de crédito bancário para comprar casa subiu para 1,47% no mês de junho. Segundo dados avançados esta terça-feira pelo Banco de Portugal (BdP), trata-se do valor mais alto em mais de quatro anos. Este aumento pode ser explicado pela expectativa da subida das taxas de juro pelo Banco Central Europeu (BCE) nos países do euro, que acabou por se concretizar no passado dia 27 de julho.

Conheça a história completa no site do Correio da Manhã