“Apoio à vibrante democracia de Taiwan”: Nancy Pelosi de visita à ilha asiática

"A visita da nossa delegação honra o inabalável compromisso no apoio à vibrante democracia em Taiwan", afirmou Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, pouco após a sua aterragem em Taipé, capital de Taiwan.





A líder do Congresso norte-americano chegou esta terça-feira à tarde ao território, apesar de a China ter ameaçado com "consequências desastrosas", caso se confirmasse a visita.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês reagiu de imediato. "Esta é uma violação grave do princípio de uma só China", declarou, em comunicado, o Governo de Pequim, acrescentando que o ato "demonstra uma atitude extremamente perigosa" por parte dos Estados Unidos.Não tendo sido confirmada oficialmente, a visita de Nancy Pelosi não era segredo para ninguém. Centenas de pessoas reuniam-se no aeroporto de Taipé, à espera da aterragem.O voo, contudo, fez um grande desvio de forma a evitar qualquer interação com as forças chinesas, numa área fortemente militarizada.Horas após a aterragem, a China, que considera a ilha de Taiwan parte do seu território, anunciou o encerramento do espaço aéreo e marítimo da região de Fujian, a mais próxima da ilha de Taiwan, para efetuar "importantes exercícios militares, incluindo ações em fogo real". Os exercícios irão realizar-se em seis zonas marítimas e aéreas em redor da ilha, já a partir de quinta-feira.