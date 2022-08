Comparticipação de testes à Covid-19 prolongada até 31 de agosto

De acordo com o documento, assinado pelo secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, é referido que "a evolução da situação epidemiológica tenha evidenciado alguma estabilização", mas, no entanto, vai ser mantido "o acesso e a realização de Testes Rápidos de Antigénio (TRAg) de uso profissional, prescritos no Serviço Nacional de Saúde (SNS) e financiados através de um regime especial de preços máximos para efeitos de comparticipação da realização desses mesmos TRAg".