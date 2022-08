Doentes não urgentes saem com consulta já marcada no centro de saúde após triagem no hospital

que vão passar a ser encaminhados para os centros de saúde, onde serão atendidos no máximo nas 24 horas seguintes, só vai ser aplicado caso os doentes aceitem, já com um dia previamente agendado.A "circular normativa" da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) estipula que os hospitais públicos, em conjunto com os agrupamentos dos centros de saúde, devem definir os "protocolos administrativos de referenciação" dos doentes para as unidades de cuidados de saúde primários ou para "respostas hospitalares programadas", avança o jornal Público.

Em causa está a afluência às urgências das unidades hospitalares que está provocar a aproximação de rutura de vários serviços. Segundo o portal do SNS, de janeiro a maio de 2022 foram contabilizados de 2,5 milhões de atendimentos nas urgências e os doentes não urgentes representam 40%.