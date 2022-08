Chefe de empresa viola empregada e escapa à prisão ao cumprir programa de educação sexual

Tribunal atribuiu também uma indemnização à vítima de seis mil euros.

Um homem de 64 anos foi condenado a seis meses de prisão por violar uma empregada da sua empresa, porém este evitará a prisão com a condição de frequentar um curso de educação sexual.

O chefe de uma empresa de trabalhos temporários violou a empregada durante a sua hora de trabalho, na localidade de Archena, em Espanha. No dia do sucedido, o homem pediu à mulher para se encontrar com ele com o objetivo de se deslocaram a um campo agrícola para a apanha de alperces.

Ao chegaram ao local, a mulher sentiu que alguma coisa não estava certa pois não havia mais nenhum trabalhador por perto, tendo perguntado o que estavam ali a fazer, de acordo com o jornal

.

"Cala-te, se não queres problemas comigo. Faz o que eu te peço", respondeu o homem num tom agressivo.

O agressor violou a mulher, ameaçando-a de que se contasse a alguém iria perder o seu trabalho. A mulher, sem mãos a medir, fez queixa às autoridades espanholas.

O homem foi detido e ficou preso durante seis meses, porém o Tribunal decidiu libertar o homem caso este pague seis mil euros de indemnização à vítima, cumpra um programa de aulas de educação sexual e não cometa mais nenhum crime de abuso sexual.

El País