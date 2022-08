Tribunal de Contas alerta para abertura de vagas em cursos com "desemprego relevante"

Indicadores adotados têm insuficiências e não existe nenhum sobre a empregabilidade", revela o relatório do Tribunal de Contas.

O Tribunal de Contas alerta para a abertura de vagas em cursos do ensino superior "com desemprego relevante", devido a insuficiências nos indicadores sobre empregabilidade, que é tida em conta no momento de definir a oferta formativa.

"A empregabilidade tem sido considerada na oferta formativa dos ciclos de estudos de formação inicial das Instituições de Ensino Superior (IES), mas os indicadores adotados têm insuficiências e não existe nenhum sobre a empregabilidade", revela o relatório do Tribunal de Contas (TdC) hoje divulgado sobre "Empregabilidade dos Ciclos de Estudos do Ensino Superior".

Os auditores quiseram perceber se a empregabilidade era considerada na definição da oferta formativa das licenciaturas e mestrados integrados e se a sua monitorização era eficaz, tendo detetado falhas na análise dos critérios e orientações adotados no Concurso Nacional de Acesso (CNA) do ano passado.