Mulher recebe dezenas de turistas de todo o mundo à porta de casa após morada ser colocada na Booking

Uma mulher britânica teve dezenas de turistas à porta de casa após ter sido alvo de burla na internet. A morada de Gillian foi colocada na Booking, uma plataforma de reserva de quartos e apartamentos. Durante o mês de julho, apareceram na casa da mulher turistas vindos de todo o mundo.

"Alguém bateu à minha porta. Eu abri e era uma mulher muito cansada, alegadamente de Hong Kong", revelou Gillian em declarações à BBC News.

"Vieram de todas as partes do mundo: australianos que tinham acabado de chegar, haviam algumas pessoas da Arábia Saudita, algumas pessoas do norte da Inglaterra, e eu simplesmente não queria acreditar", acrescentou.A vítima revelou que foi obrigada a mandar embora as cerca de 100 pessoas que lhe bateram à porta. A empresa já veio a público esclarecer o caso, afirmando que a morada da casa da mulher já foi "totalmente removida" da plataforma.