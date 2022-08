Parlamento italiano ratifica adesão da Finlândia e Suécia à NATO

Senado italiano aprovou o projeto de lei com 202 votos a favor, 13 contra e duas abstenções.

O Parlamento italiano ratificou esta quarta-feira a adesão a Finlândia e da Suécia à Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), tal como Helsínquia e Estocolmo solicitaram na cimeira de Madrid, em junho, após a invasão russa da Ucrânia.

O Senado italiano aprovou o projeto de lei que ratifica o tratado de entrada dos dois países bálticos à Aliança Atlântica com 202 votos a favor, 13 contra e duas abstenções.

Terça-feira, a Câmara dos Deputados italiana já tinha aprovado o documento, com 398 votos a favor, nove contra e 20 abstenções.

Os deputados que votaram contra a adesão pertencem ao partido Alternativa, uma cisão do Movimento 5 Estrelas.



Com a decisão do Senado e da Câmara dos Deputados, a Itália dá, assim, 'luz verde' à adesão da Finlândia e da Suécia à NATO, depois de os países bálticos terem abandonado a tradicional posição neutral face à invasão russa da Ucrânia, a 24 de fevereiro deste ano.

Em fins de junho, na cimeira da Aliança Atlântica de Madrid, os líderes dos Estados membros da NATO concordaram em convidar os dois países nórdicos a aderir à organização, depois de extensas negociações para a Turquia levantar o veto à adesão.