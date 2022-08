Tribunal Europeu dos Direitos Humanos nega pedido dos pais de Archie para impedir o desligar das máquinas

Progenitores do menino inglês de 12 anos, em morte cerebral, recorreram a esta instância judicial, que não quis intervir.

O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem (TEDH) negou esta quarta-feira o apelo feito pelos pais do pequeno Archie para impedir que as máquinas de suporte de vida do menino de 12 anos fossem desligadas.