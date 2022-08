Polícia em alerta para fuga do País de casal suspeito de lançar terror em postos de combustível

Dupla atua de cara destapada e furta carros para cometer crimes no Algarve.

O casal suspeito de ter assaltado, à mão armada, vários postos de combustíveis no Algarve, nas últimas semanas, pode tentar a fuga para Espanha, uma vez que se tem intensificado a perseguição à dupla por parte das autoridades. Sidney Martins e Nélida Guerreiro são considerados muito perigosos e o facto de cometerem os assaltos com as caras destapadas, sem qualquer receio de serem reconhecidos, mostra que não têm medo.

