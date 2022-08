Hellfire: Máquina mortífera de alta precisão e eficácia usada para matar líder da Al-Qaeda

Ayman al-Zawahiri estava na varanda quando foi atingido por dois mísseis ‘Hellfire’ R9X.

A morte do líder da Al-Qaeda, num ataque de drone em pleno bairro diplomático de Cabul, Afeganistão, não é apenas o resultado de uma meticulosa missão de espionagem que permitiu atingir Ayman al-Zawahiri sem causar vítimas entre os familiares ou outros civis.

A ação da CIA revelou a eficácia do ‘Hellfire’ (Fogo do inferno), numa versão pouco conhecida do R9X, um míssil que dispõe de seis lâminas – e não de mais ou menos vulgares explosivos – e usa a energia cinética para cortar alvos e afunilar a área de danos.