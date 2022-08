Ataca o ‘ex’ na noite do Porto com faca de cozinha

Relação acabou há cinco anos, mas mulher continuava a perseguir antigo companheiro. Homem ficou em estado grave.

A relação já tinha terminado há cerca de cinco anos, mas a mulher continuava a perseguir e a agredir o ex-namorado. Na madrugada do último domingo, viu-o num bar da cidade do Porto, acompanhado, e voltou a atacar em fúria. Munida de uma faca de cozinha, surpreendeu o homem à saída do espaço de diversão e esfaqueou-o pelas costas.

Conheça a história completa no site do Correio da Manhã