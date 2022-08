Reservas de sangue só dão para cinco dias

As reservas de sangue dos tipos A+, O+ e O- estão abaixo dos níveis ideais e só dão para cerca de cinco dias, reconhece o Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST), garantindo que ainda permitem dar resposta às necessidades dos doentes.





Diariamente, são precisas mil unidades de componentes sanguíneos. No entanto, “nesta época de verão em que, por via de vários fatores relacionados com os períodos de férias e as deslocações da população, o número de colheitas tem tendência a decrescer”, reconhece o IPST, que faz um apelo à dádiva.