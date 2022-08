"Somos o Benfica e temos tudo o que é preciso para lutar pelo título": Roger Schmidt na antevisão da época

O treinador do Benfica, Roger Schmidt, fez esta quinta-feira a antevisão ao jogo com o Arouca, encontro que amanhã abre a 1.ª jornada da I Liga da temporada 2022/23.

"Vamos jogar em casa. O jogo de terça-feira já foi uma boa preparação para amanhã. Quando jogamos em casa queremos controlar o jogo, pressionar o adversário. O desafio é ter atenção ao posicionamento tático, para os momentos de transição. Os adversários estão à procura e à espera dos nossos erros, mas nós falamos muito sobre isto e estamos preparados. Temos de ter atenção aos espaços que deixamos abertos, este é sempre um dos tópicos nos treinos. Amanhã é o primeiro de 34 passos, queremos jogar desde início um futebol de ataque. Esperamos marcar muitos golos, queremos ganhar troféus, e para ter muitos pontos é preciso ganhar os jogos".

"Estou entusiasmado para conhecer a Liga portuguesa. Já tenho experiência em algumas ligas no estrangeiro. Na Alemanha treinei várias equipas e cada liga tem as suas caraterísticas e cultura. Estou entusiasmado para ver o adversário, a abordagem, se é corajoso... temos de encontrar soluções para contrariar a tática do Arouca. Não nos compete a nós dizer quem são os favoritos. Nós somos o Benfica e temos tudo o que é preciso para lutar pelo título. Amanhã queremos dar o primeiro passo"."Para dizer a verdade, estou impressionado com o que vi na pré-época. Todos estão em bom nível e estou entusiasmado também com os mais novos. Vi-os treinar com afinco e bravura, estão num nível muito elevado e para já estou satisfeito com o que temos. Mas não estou só satisfeito com os guarda-redes, estou também com os restantes jogadores. Para já estou bastante contente com o plantel"."Penso que já respondi. No fundo, é a vossa tarefa encontrar a equipa favorita. Há boas equipas, FC Porto, Sporting, Benfica... são sempre as equipas candidatas. Não quero dizer quem é o favorito. Nós acreditamos em nós, temos de trabalhar no duro. Temos um bom ambiente, um futebol de qualidade, e temos tudo para lutar pelo título até ao fim"."Não quero falar sobre o que os jogadores querem. O que posso dizer é que neste momento temos muitos jogadores no plantel e a situação não é ideal. Todos querem ser titulares. Há jogadores que estão à frente de outros. Weigl é um jogador de topo, já o mostrou na pré-época, mas vamos ver o que acontece. Depende dos outros clubes, dos jogadores... da minha parte, posso dizer que estou concentrado nos jogos e Weigl é uma parte importante da equipa"."Sim. Não tivemos muito tempo entre estes dois jogos, do Midtjylland e este. Quanto aos jogadores que jogaram na terça-feira, não treinaram muito porque precisam de estar frescos. No jogo de terça-feira o Midtjylland não pressionou muito, nós tentámos encontrar soluções. Tentámos estar atentos a isto na pré-época, porque sabemos que muitas vezes nos compete a nós encontrar soluções para os adversários que defendem recuados. Fomos criativos, mostrámos qualidade individual, e foi uma boa preparação [o Midtjylland] para o jogo de amanhã com o Arouca. Sabemos que o adversário está sempre à procura das transições"."Na minha opinião, impressionou desde o início da pré-época com a sua atitude e qualidade. Esteve muito concentrado, muito motivado por estar a jogar com o Benfica. Aproveitou a oportunidade para melhorar o estatuto na equipa. Para mim, foi um dos jogadores que na pré-época demonstrou muita qualidade e que evoluiu muito. É muito importante na posse de bola, para pressionar, quando ganhamos ou perdemos bola, precisa de ser um jogador muito completo. É um bom exemplo daquilo que é um jogador completo e muito bom para o Benfica. Quanto aos rumores [sobre Aursnes], não tenho nada a acrescentar".