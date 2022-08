PJ detém em Gaia suspeito de pornografia de menores por via informática

Crimes aconteceram em dezembro de 2021.

Um homem de 39 anos foi detido em Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, "fortemente indiciado" pela prática de crimes de pornografia de menores por via informática, adiantou hoje a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, esta força policial revelou que os crimes estariam a ocorrer, pelo menos, desde dezembro de 2021.

"A investigação teve início numa ação de monitorização do acesso e utilização de redes `peer to peer´ utilizadas para aceder e partilhar conteúdos de natureza ilícita, no caso de abusos sexuais envolvendo menores", referiu.

Os referidos acessos foram efetuados a partir de IP registados em Portugal, tendo a PJ apurado que os mesmos são da responsabilidade do agora detido.

Na sequência de diligências de obtenção de prova, realizadas na quarta-feira, a PJ detetou na posse do arguido milhares de ficheiros com material pornográfico envolvendo menores.

O detido, sem antecedentes criminais, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial.