Pedidos semanais de subsídio de desemprego nos EUA aumentaram em 6 mil

Despedimentos em grandes empresas, como a Tesla e a Netflix, têm sido anunciados, com o setor das tecnologias a congelar as contratações.

Os pedidos de subsídio de desemprego nos Estados Unidos aumentaram em 6.000 na semana concluída em 30 de julho, para 260.000, face aos números da semana anterior (254.000), anunciou o Departamento do Trabalho norte-americano.

A média de quatro semanas também aumentou face à semana anterior, para 254.750, referiu o organismo.

O número total de norte-americanos que recebiam subsídio de desemprego na semana terminada em 23 de julho aumentou em 48 mil face à anterior, para 1.416.000, sendo que, de acordo com a agência AP, este valor tem estado nos níveis mais baixos em 50 anos.

Na terça-feira, o departamento tinha reportado que os empregadores tinham anunciado menos ofertas de emprego em junho, numa altura em que a economia está a ser afetada por uma alta inflação persistente e pelo aumento das taxas de juro.

Ainda assim, as ofertas de emprego continuam em valores elevados, mas caíram para 10,7 milhões em junho de 11,3 milhões em maio. Este indicador, que nunca excedeu oito milhões por mês antes do ano passado, tinha ultrapassado os 11 milhões todos os meses entre dezembro e maio.

De acordo com a AP, os números do Departamento do Trabalho para julho, que devem ser conhecidos na sexta-feira, devem mostrar que os empregadores americanos adicionaram 250 mil postos de trabalho, o valor mais baixo desde dezembro de 2020, mas um indicador saudável em tempos normais.

Ainda que o mercado de trabalho se mantenha forte nos EUA, alguns despedimentos em grandes empresas, como a Tesla e a Netflix, têm sido anunciados nos últimos tempos, com o setor das tecnologias, por exemplo, a congelar as contratações.

A economia americana contraiu 0,9% no segundo trimestre deste ano, com os preços a subirem 9,1% em junho, face ao ano passado, tendo a Reserva Federal aumentado as taxas de juro novamente na semana passada.