Padre denuncia 12 sacerdotes: Abusos sexuais em carros e casas paroquiais

Seis dos denunciados ainda se encontram no ativo. Uma das vítimas cometeu suicídio.

Um padre que investiga desde 1980 casos de abusos sexuais contra menores no seio da Igreja Católica diz ter denunciado, pela prática desse crime, doze colegas sacerdotes, seis deles ainda no ativo.

Um dos jovens abusados, à data com 15 anos, suicidou-se, após revelar aos pais o que lhe aconteceu. A família fez queixa ao patriarcado de Lisboa, que se limitou a transferir o padre para uma outra paróquia da capital, onde, mais tarde, foi denunciado por outros menores. O padre suspeito de abusos foi depois colocado noutra paróquia, agora num país europeu. O padre denunciante diz ter conseguido evitar outros suicídios.



A notícia sobre os abusos foi esta quinta-feira avançada pela SIC. O denunciante "é um presbítero importante no seio da Igreja" e que, a par da sua atividade pastoral, se dedica ao estudo da pedofilia.



Durante anos, o padre denunciante recolheu diversos dados com testemunhos de vítimas, que disseram ter sido assediadas e abusadas em casas paroquiais, em carros e, até, numa casa no Algarve.



Os abusos terão começado nos anos 90 do século passado. Em 1997, o sacerdote fez a primeira denúncia à hierarquia da Igreja Católica, mas não houve seguimento. Em 2013, o patriarcado e o Ministério Público abriram uma investigação, mas o caso acabou arquivado.



Um dos padres, refere ainda a reportagem, foi alvo de extorsão por parte dos pais de uma vítima; exigiram dinheiro em troca de silêncio.



O canal de televisão refere ainda que o cardeal-patriarca de Lisboa não foi o único prelado a não dar seguimento a queixas para as autoridades civis, acrescentando que, para além de D. Manuel Clemente, houve mais dois bispos que não comunicaram as suspeitas.



Já em junho, no balanço de seis meses de atividade da Comissão Independente de Estudo de Abusos Sexuais contra Crianças na Igreja Católica em Portugal, o líder do organismo revelava que havia diversos padres visados nas queixas.



Ainda esta quinta-feira, Pedro Strecht voltou a apelar aos fiéis para que não deixem de denunciar, prometendo total confidencialidade. Até agora, a comissão recebeu 362 queixas. Dezassete delas foram enviadas para a Justiça, das quais resultaram dez inquéritos, que estão em curso

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recebe hoje os membros da comissão independente que está a investigar os abusos sexuais de menores na Igreja Católica.



Diocese comunicou suspeita à Justiça

A Diocese de Vila Real informou, em comunicado, que o caso de suspeita de abusos envolvendo o padre Manuel Machado foi comunicado à Procuradoria-Geral da República e, "por indicação desta", ao Ministério Público de Sintra. A nota, assinada por D. Augusto de Azevedo, diz que "após ter recebido a comunicação da Comissão de Proteção de Menores de Lisboa, a Diocese de Vila Real afastou de imediato o sacerdote". O padre pediu, entretanto, para deixar o sacerdócio.