Menor violada no festival Sudoeste aponta suspeito do crime à GNR

Homem estava entre grupo de sete reunido pelas autoridades.

A rapariga, de 17 anos, que fez queixa por abusos sexuais no festival de música Meo Sudoeste, na Zambujeira do Mar, Odemira, apontou um suspeito do crime entre o grupo de sete homens que a GNR reuniu e lhe apresentou.

O homem, maior de idade, foi entregue à Polícia Judiciária (PJ) do Algarve, que esteve no recinto do festival para investigar a denúncia, a única das duas por abusos sexuais que foi formalmente apresentada pela vítima.