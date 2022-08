Assaltantes de bombas de combustível no Algarve unidos nos crimes e amor

Paixão entre o casal começou aos 11 anos e as juras de amor continuam.

São uma espécie de Romeu e Julieta do crime e garantem que vão estar juntos até que a morte os separe. Nélida Guerreiro e Sidney Martins são o casal mais procurado do País por envolvimento numa vaga de roubos armados a postos de combustível, no Algarve.Os assaltantes, com um perfil semelhante a Bonnie Parker e Clyde Barrow - um casal americano que fez vários assaltos e homicídios que terminaram com a morte dos dois - é suspeito de ter participado em, pelo menos, três roubos em Faro, Lagos e Almancil.