Menor detido por atacar jovem com sete facadas em desacatos entre grupos no Porto

Segundo as autoridades, o crime ocorreu quando as vítimas aguardavam pela abertura do metro e foram abordadas por um grupo de 7 ou 8 jovens, tendo-se gerado uma altercação por motivos fúteis.

O agora detido agrediu um jovem de 21 anos e, quando o irmão de 23 anos o tentou ajudar, "empunhou uma arma branca que usou para o esfaquear várias vezes, causando-lhe ferimentos graves e que implicaram o seu internamento hospitalar", explica a PJ em comunicado.