Archie não pode ser transferido do hospital para o hospício, revela Supremo Tribunal

Decisão é do Supremo Tribunal.

Archie Battersbee, de 12 anos, não vai ser transferido para um clínica de cuidados paliativos, disse esta sexta-feira o Supremo Tribunal, citado pela Sky News.Os médicos que o tratam no Royal London Hospital, em Whitechapel, Londres, Inglaterra, acreditam que o menino está em morte cerebral e dizem que o apoio continuado à vida não é do seu melhor interesse.O Barts Health NHS Trust, que administra o hospital, disse que o estado de Archie é demasiado instável para que ele possa ser transferido, argumentando que transferi-lo para um hospital hospital através de uma ambulância "iria muito provavelmente acelerar a deterioração prematura que a família deseja evitar, mesmo com todo o equipamento de cuidados intensivos e pessoal na viagem".A sua mãe, Hollie Dance, tinha pedido, em requerimento, que queria que o filho "passasse os seus últimos momentos" juntamente com a família, em privado.Archie, 12 anos, tem estado em coma desde que foi encontrado inconsciente pela sua mãe na sua casa em Southend, Essex, em abril.