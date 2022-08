Suspeitos de furto de cartão de crédito em Vieira do Minho foram detidos em Lisboa

Líder encontrava-se também em ausência ilegítima de um estabelecimento prisional de Espanha.

Um casal foi detido em Lisboa por ser suspeito de furtar um cartão de crédito de uma residência em Vieira do Minho, em Braga, com o qual realizou, abusivamente, compras de "cerca de 30.000 euros", anunciou esta sexta-feira a PSP.A detenção dos dois suspeitos, com 28 e 36 anos, ocorreu na segunda-feira em Lisboa, onde foram surpreendidos pela polícia "na posse de vários artigos de joalharia e alta-costura, adquiridos através de um cartão de multibanco furtado, dias antes, do interior de uma residência, no concelho de Vieira do Minho, em Braga", informou o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da Divisão de Investigação Criminal.Em comunicado, a PSP revelou que os suspeitos, "através de 67 utilizações abusivas do cartão bancário, adquiriram bens e serviços que lesaram a vítima num total de cerca de 30.000 euros".Além de serem suspeitos dos crimes de furto a residência e abuso de cartão de crédito, os detidos foram referenciados pelo "furto de uso de uma viatura espanhola", que tinha sido furtada dias antes em Espanha e que acabou "acidentada em Vieira do Minho e largada ao abandono por este casal, no mesmo dia em que efetuaram o furto no interior da residência", informou a polícia."O homem, líder da atividade criminosa deste casal, encontrava-se também em ausência ilegítima de um estabelecimento prisional de Espanha, por crimes da mesma natureza", indicou o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.Antes destes crimes, o casal já tinha sido detido em julho, em Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, "igualmente por furtos em residências", em que estão "indiciados em 43 furtos".De acordo com a PSP, os dois suspeitos, após a detenção na segunda-feira em Lisboa, já foram presentes a tribunal para 1.º interrogatório judicial de arguidos detidos, em que o homem foi sujeito a prisão preventiva, a medida de coação mais gravosa, e a mulher ficou sob o regime de apresentações três vezes por semana.O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP destacou a coordenação com a Autoridade Judiciária e a colaboração da Guarda Nacional Republicana (GNR), que permitiram a realização dos necessários atos processuais para a apresentação dos detidos à justiça, inclusive a deslocação de vários polícias ao concelho de Vieira do Minho para recolha de prova.Através de mandado de detenção fora de flagrante delito, os suspeitos foram apresentados a tribunal "fortemente indiciados" pelos crimes de "furto a residência, abuso de cartão de crédito e furto de uso de viatura", reforçou a polícia.A PSP afirmou ainda, em comunicado, que tem vindo a reforçar os níveis de empenhamento diário para "neutralizar os agentes perpetradores e reforçar os níveis subjetivos de segurança da população", no âmbito de uma estratégia de combate e prevenção da criminalidade violenta e grave, direcionada para o combate a quem se vem dedicando a crimes contra o património.