Trabalhador da recolha do lixo morre após queda em Viana do Castelo

Óbito foi declarado no local.

Um homem de 62 anos morreu hoje na sequência de uma queda, nas instalações da Resulima, em Chafé, Viana do Castelo.Ao que oapurou, o acidente aconteceu cerca das 10h55, quando o trabalhador da recolha do lixo sofreu uma queda.Terá batido com a cabeça numa estrutura e apesar de ter sido assistido pelos bombeiros e equipa médica da VMER de Barcelos, morreu no local.