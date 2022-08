Circulação interrompida na linha Azul do Metro de Lisboa na próxima semana

Até à reposição da normal circulação no troço da linha Azul, o ML recomenda a utilização, como alternativa, das carreiras da Carris 746 (Marquês de Pombal - Estrada da Damaia) e 726 (Sapadores -- Pontinha).

A circulação na linha Azul do Metropolitano de Lisboa vai estar interrompida entre as estações do Jardim Zoológico e Parque de 11 a 15 de agosto, para trabalhos na via-férrea, informou esta sexta-feira a empresa.

Em comunicado, o Metropolitano de Lisboa (ML) indica que durante esse período a circulação será efetuada entre as estações Reboleira e Laranjeiras, e entre o Marquês de Pombal e Santa Apolónia.

A circulação será retomada na totalidade da linha às 06:30 do dia 16.

"Esta interrupção no troço Jardim Zoológico -- Parque deve-se a trabalhos de beneficiação da via-férrea que implicam, por questões de segurança, o encerramento da exploração ao público no troço onde os trabalhos irão decorrer", justifica a empresa, acrescentando que a intervenção "permitirá obter ganhos significativos ao nível da fiabilidade do serviço da circulação de comboios na linha Azul".

Assim, as estações Jardim Zoológico, Praça de Espanha, São Sebastião e Parque estarão encerradas naquele período, mantendo-se, contudo, a estação de São Sebastião da linha Vermelha em funcionamento.

"Durante este período, os postos de atendimento (venda e Navegante) da estação Jardim Zoológico encontram-se encerrados. Para o levantamento dos cartões Navegante pedidos nessa estação, os clientes deverão deslocar-se à estação Marquês de Pombal e dirigir-se ao posto Cartão Urgente. Para assuntos relacionados com o Posto Navegante, será necessário recorrer aos outros postos Navegante nas estações Entre Campos (linha Amarela) e Alameda (linha Vermelha)", informa ainda a transportadora.

Até à reposição da normal circulação no troço da linha Azul, o ML recomenda a utilização, como alternativa, das carreiras da Carris 746 (Marquês de Pombal - Estrada da Damaia) e 726 (Sapadores -- Pontinha).

A linha Azul do Metropolitano de Lisboa tem uma extensão total de 13,7 quilómetros e estabelece ligação entre as estações da Reboleira (Amadora) e Santa Apolónia (Lisboa).