Explosão provoca quatro feridos em Vila Nova de Milfontes

Vitimas foram transportadas para o Hospital do Litoral Alentejano.

A explosão de uma botija de gás provocou esta sexta-feira, quatro feridos, dois graves e dois ligeiros, em Vila Nova de Milfontes, no concelho de Odemira.

A explosão da botija de gás utilizada no campismo ocorreu cerca das 14h10 e provocou ferimentos nos quatro jovens, que estavam acampados no Parque de Campismo Campiférias, em Vila Nova de Milfontes.

As vítimas têm idades entre os 17 e os 21 anos, e foram transportadas pelos Bombeiros de Vila Nova de Milfontes para o serviço de urgência do Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.

Nas operações de socorro estiveram os Bombeiros de Vila Nova de Milfontes com 10 operacionais, apoiados por 4 viaturas e a VMER do Hospital do Litoral Alentejano.

A GNR esteve no local e tomou conta da ocorrência.