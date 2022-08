Homem agredido mortalmente com ferro em Leiria

Agressor já foi detido.

Um homem com 55 anos morreu depois de ter sido atacado com um ferro em Leiria.A vítima era o ex-companheiro de uma mulher, que viria já a ser perseguida há várias semanas.O senhorio da mulher, ao aperceber-se da presença do homem na zona da habitação, enfrentou-o e atacou-o. Acabou detido.O alerta foi dado pelas 00h40 deste sábado.A Polícia Judiciária investiga o crime.Em atualização