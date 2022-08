Mulher ferida atingida por uma árvore em Ofir, Esposende

Vítima ia a passar na rua, quando a árvore caiu, tendo-a atingido na cabeça.

Uma mulher, de 54 anos, ficou ferida ao ser atingida, esta manhã de sábado, por uma árvore que caiu, em Ofir, no concelho de Esposende.Segundo oapurou, a vítima ia a passar na rua, quando a árvore caiu, tendo-a atingido na cabeça. Foi assistida no local pelos Bombeiros de Fão e levada para o Hospital de Barcelos, com ferimentos considerados ligeiros.O alerta foi dado às 10h14. A queda da árvore provocou ainda danos em alguns carros e num gradeamento de um terreno ali existente.