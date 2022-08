Mais dificuldades para grávidas com falta de médicos no Serviço Nacional de Saúde

Escassez de recursos humanos e encerramento de urgências não permite planear local do nascimento.

As restrições impostas aos blocos de partos por falta de médicos especialistas obriga a que as grávidas não possam planear em que hospital terá lugar o nascimento. "Nos partos com internamento ou nas cesarianas é possível efetuar o parto no hospital previsto, mas o mesmo não acontece na maioria dos partos", refere ao CM o secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos, Roque da Cunha, que defende "mudanças que garantam a estabilidade nas escalas".

