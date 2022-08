Dois jovens de 18 anos morrem em despiste de carro no IC2 em Alcoentre

Acidente provocou ainda dois feridos, um em estado grave.

Uma rapariga e um rapaz, ambos de 18 anos, morreram e duas outras pessoas ficaram feridas num despiste de carro contra um poste no IC2 em Alcoentre, Azambuja, este domingo. Um dos feridos teve ferimentos leves e outro está em estado grave.Ao que oapurou com os Bombeiros Voluntários da Azambuja, o trânsito está cortados nos dois sentidos entre Alcoentre e Espinheira e a zona ao redor está sem eletricidade.As vítimas foram transferidas para o Hospital de Vila Franca de Xira.No local estão 17 operacionais apoiados por oito veículos.O alerta foi dado as 07h29.