Detida mulher suspeita de abandonar bebé recém-nascido na rua em Cascais

"Factos ocorreram na sequência de uma gravidez indesejada", revelou a PJ.

Uma mulher de 33 anos foi detida pelo crime de homicídio qualificado na forma tentada após ter deixado o filho recém-nascido "numa zona isolada, com o claro intuito de lhe provocar a morte e dificultar a sua localização por terceiros" em Cascais "Os factos ocorreram na sequência de uma gravidez indesejada, mantida pela arguida, a que se seguiu, no final do período normal de gestação, um parto sem assistência, ocorrido em casa e o posterior abandono", lê-se na nota da Polícia Judiciária (PJ).

De acordo com a autoridade, "a criança recém-nascida, do sexo masculino, acabou por ser localizada por pessoa que providenciou por contacto com os serviços de emergência médica, possibilitando o transporte, em tempo útil, para unidade hospitalar, evitando assim a ocorrência da morte".

Após a recolha de indícios fortes da prática do crime, a detida foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.