Biden deixa Casa Branca pela primeira vez desde que foi infetado

Isolamento que durou mais do que o esperado.

O Presidente dos Estados Unidos (EUA), Joe Biden, deixou este domingo a Casa Branca pela primeira vez desde que foi infetado com o coronavírus que provoca covid-19, em julho, e juntou-se à primeira-dama no seu estado natal de Delaware.

Joe Biden terminou, assim, o isolamento que durou mais do que o esperado, depois de, no sábado, ter testado negativo para o coronavírus.

Segundo a agência noticiosa Associated Press (AP), o médico da Casa Branca, Kevin O'Connor, tinha dito, na última atualização sobre o estado de saúde de Joe Biden, que continuaria "com muita cautela" e com "medidas rígidas de isolamento", até um segundo teste negativo.