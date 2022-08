Corpo de homem encontrado a boiar ao largo da praia da Arrifana em Aljezur

Alerta foi dado por tripulantes de uma embarcação de recreio, que encontraram a vítima.

O corpo de um homem foi encontrado este domingo à tarde a flutuar no mar, a cerca de quatro quilómetros do areal da praia da Arrifana, em Aljezur.Segundo informa a Autoridade marítima nacional (AMN), o alerta foi dado às 16h45, por tripulantes de uma embarcação de recreio que detetaram o corpo nas águias."Foram ativados de imediato para o local tripulantes da Estação Salva-vidas de Sagres e elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Lagos", informa a AMN, explicando que depois de retirado o corpo delegado de saúde declarou o óbito no local.O corpo foi depois transportado pelos elementos dos Bombeiros Voluntários de Aljezur para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses de Portimão, tendo o Comando-local da Polícia Marítima de Lagos tomado conta da ocorrência. O Ministério Público foi contactado.As circunstâncias da morte estão a ser investigadas.