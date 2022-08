Homem morre após colisão entre mota e carro em Penafiel

O óbito foi verificado pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Penafiel.

Daniel Freire de 32 anos morreu, ao início da madrugada deste domingo, na sequência de uma violenta colisão entre a mota em que seguia e um carro em Penafiel. No mesmo acidente, outras duas pessoas, que seguiam no carro envolvido no acidente, também ficaram feridas. Daniel Freire era residente em Bitaraes, em Paredes.O alerta foi dado, cerca das 00h00, para os bombeiros de Penafiel, para um acidente rodoviário, na saída da A4 para Penafiel. O destacamento de trânsito da GNR de Penafiel foi acionada para o local e procedeu ao corte da via nos dois sentidos.O Núcleo de Investigação de crimes em acidentes de viação da GNR do Porto investiga as causas do acidente.O óbito foi verificado pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Penafiel. Foi acionada uma equipa de psicólogos do INEM.O condutor da viatura, com cerca de 30 anos, foi levado, para o hospital de Penafiel. Já na unidade hospitalar, o estado da vítima agravou e foi transferido para o hospital de S. João, no Porto.