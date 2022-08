Detido por agredir agentes da PSP é libertado e volta a envolver-se em rixa no Cais do Sodré em Lisboa

Um dos indivíduos foi atingido à pedrada na cabeça.

Dois homens envolveram-se em confrontos por volta das 12h00 deste domingo, na zona do Cais do Sodré, em Lisboa. Foi necessária a intervenção de um agente que estava gratificado no Pingo Doce da estação, que teve de chamar reforços, apurou oUm dos homens foi atingido à pedrada na cabeça, sendo encaminhado para o Hospital São José para receber tratamento médico. Recebeu alta hospitalar por volta das 17h00.Num vídeo a que oteve acesso é possível ver o momento de pancadaria entre a dupla, antes de serem abordados pelos agentes da PSP.Os dois homens foram levados para a esquadra, onde foram identificados e posteriormente libertados.Segundo confirmou fonte policial ao CM, um dos indivíduos já tinha sido detido no mesmo dia, por volta das 7h30 da manhã, por agressões a agentes da PSP. Viria a ser libertado e, poucas horas depois, voltou a envolver-se nos confrontos que mostram as imagens a que o CM teve acesso.