Condenado 12 vezes já não aparece a juiz na Covilhã

O Ministério Público quer que seja aplicada uma pena de prisão efetiva a um homem residente na Covilhã que já foi condenado 12 vezes a penas de multa ou que ficaram suspensas. No último processo, o arguido nem sequer compareceu ao julgamento, em que foi condenado por condução de veículo em estado de embriaguez, por ter acusado 1,8 g/l de álcool no sangue numa fiscalização da GNR realizada a meio da tarde, em setembro do ano passado.Leia a notícia completa no Correio da Manhã