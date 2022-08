Recorde nas escolas com corrida às reformas

Desde o início do ano já se aposentaram 1673 professores e até dezembro devem sair mais de dois mil.

Há cada vez mais professores e educadores de infância reformados. Em setembro, regista-se um novo recorde, com 257 docentes nas listagens da Caixa Geral de Aposentações. É o valor mensal mais alto desde o início do ano. O total de professores aposentados nos primeiros nove meses atinge assim os 1673. A média mensal é também a mais alta desde 2013, ano em que se bateu o recorde de reformados: 4628. A manter-se este ritmo, vamos chegar ao fim do ano com mais de dois mil docentes fora do sistema, um recorde dos últimos nove anos.Leia a notícia completa no Correio da Manhã