Seis segundos fatais para menina de oito anos atropelada no Rali da Madeira

Pais de Yasmin atravessaram estrada no intervalo entre dois carros e menina ficou para trás. Ministério Público investiga.

Os avisos eram claros ao longo dos troços do Rali Vinho da Madeira - "Não atravesse a estrada durante as classificativas" – mas os pais da pequena Vitória Yasmin esqueceram a proibição. E tentaram passar para o outro lado com o filho mais novo pelo braço quando um dos últimos concorrentes passou naquela zona da Encumeada. Mas não contavam que o BMW do piloto Miguel Gouveia viesse logo atrás a alta velocidade, a apenas seis segundos. A menina de oito anos corria atrás dos pais e o embate foi inevitável.Leia a notícia completa no Correio da Manhã