Homem ferido com gravidade em capotamento de trator em Ponte de Lima

Vítima foi resgatada e levada ao Hospital de Viana do Castelo.

Um homem de 68 anos ficou gravemente ferido, esta manhã, na sequência do despiste do trator que manobrava, num terreno, em Rebordões Souto, Ponte de Lima. A vítima foi resgatada e levada ao Hospital de Viana do Castelo.O acidente aconteceu as 09h45, no lugar de Casal. O trator capotou durante uma manobra e o condutor não conseguiu sair. Ficou preso debaixo do veículo.Os bombeiros de Ponte de Lima mobilizaram para o local 15 elementos com 5 veículos