Assalto a moradia em Cascais rende 200 mil euros e um Bentley

Ladrões usaram o carro de alta cilindrada para fugir do local.

Uma moradia foi assaltada na madrugada do passado sábado por um grupo de cinco encapuzados em Birre, no concelho de Cascais.Na habitação estava uma mulher e o filho.Os assaltantes levaram cerca de 200 mil euros em joias e dinheiro. Da casa roubaram ainda um carro de alta cilindrada, um Bentley, meio que usaram para fugir do local do assalto. O grupo continua em fuga.A Polícia Judiciária está a investigar o caso.Em poucas semanas, este foi o terceiro assalto em moradias habitadas no concelho de Cascais.